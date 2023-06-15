Fed sonrası küresel piyasalar Küresel piyasalar Fed'in faizi sabit tutması sonrası temkinli hareket ediyor.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini sabit bırakmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyre başladı.

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

ABD'nin enflasyon tahmini geriledi

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye çekilirken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi.

ABD'nin enflasyon hedefi: Yüzde 2

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve konut satış endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mayıs ayı bütçe dengesi, konut satış endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı dış ticaret dengesi

15.15 ECB faiz kararı

15.30 ABD, mayıs ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.15 ABD, mayıs ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi