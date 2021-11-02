Fed tahvil alımlarının azaltımında sona yaklaşılıyor

ABD Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında, 120 milyar dolarlık aylık varlık alımında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken varlık alımlarının azaltımına (tapering) gitmesi öngörülüyor.

Ekonomistler, Fed'in faiz artırımından şu an için uzak durmaya çalıştığını ancak enflasyonun seviyesinin bankanın faiz artırımı konusundaki tutumunda belirleyici olabileceğini söyledi.

Görüş bildiren ekonomistlere göre varlık alımları, önümüzdeki yılın ortalarına kadar sürecek.

"FED VARLIK ALIMLARININ AZALTIMINA GİDECEK"

Konuya ilişkin olarak Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in tapering'e kademeli bir şekilde başladığına dair açıklamada bulunabileceğini aktardı. Varlık alım programının 2022'nin ortasında bitebileceğini dile getiren Weidensteiner, artan enflasyon risklerinin de ilk faiz artırımının gelecek yıl gibi erken bir tarihte olabileceğine ilişkin tartışmaları körüklediğini vurguladı.

“FED, ARTAN ENFLASYON KONUSUNDA GİDEREK DAHA FAZLA ENDİŞELENMEYE BAŞLADI”

Odak noktasının ilk faiz artışında olacağını aktaran Weidensteiner, bankanın bazı üyelerinin ifadelerinin Fed'in aslında artan enflasyon konusunda giderek daha fazla endişelenmeye başladığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Weidensteiner, Fed üyelerinin halen mevcut yüksek enflasyon oranlarının esas olarak krizle ilgili tek seferlik etkilerin sonucu olduğunu ve önümüzdeki yıl içinde enflasyonda tekrar belirgin şekilde daha düşük oranların beklenebileceğini savunduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in "faiz artırımına ilişkin beklentileri alevlendirmemek için çaba sarf edeceğine" dair ifadelerine dikkati çeken Weidensteiner, enflasyon verilerinin Fed'in yakın gelecekte bu çizgide ne kadar devam edebileceğini göstereceğini dile getirdi.

"VARLIK ALIMLARINI 2022'NİN ORTASINDA BİTİRİLEBİLİR"

Rabobank Kıdemli ABD Ekonomisti Philip Marey, ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında yavaşlamasına karşın Fed'in yılın kasım ayında tapering'e başlamasının beklendiğini belirtti. Fed'in iş gücü piyasasında kaydedilen ilerleme ve arz yönündeki darboğazların geçici olduğunu vurgulayabileceğini ifade eden Marey, bankanın hazine tahvilleri için 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için de 5 milyar dolarlık bir azaltım açıklamasında bulunabileceğini aktardı. Marey, Powell'ın varlık azaltımında sona gelmenin faiz artırımının başlangıcı anlamına gelmediğini tekrar edebileceğini belirterek, yüksek enflasyonun da geçici olduğuna dair yorumlar yapılabileceğini kaydetti.

VARLIK ALIMLARINA DAİR RESMİ BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco ise Fed'in bu toplantıda tapering'e dair resmi bir açıklama yapacağı öngörüsünde bulundu. Tapering'in kasım ayının ortasında başlayabileceğini söyleyen Daco, azaltımın 8 ay sürebileceğini ve 2022'nin ortasında sona erebileceğini kaydetti.

Daco, hazine tahvilleri için 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için de 5 milyar dolarlık bir azaltım olabileceğini vurguladı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği ve tapering'i ilan edeceği öngörüsünde bulundu. Hazine tahvilleri için 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için de 5 milyar dolarlık bir azaltım olabileceğini belirten Levy, varlık alımlarının 2022'nin ortasında bitirilebileceğini ifade etti.