Fed tutanakları faiz artışını işaret etti

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları yayınlandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 3-4 Mayıs tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları beklentiler doğrultusunda faiz artışına yeşil ışık yaktı.

Tutanaklar, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 baz puanlık artışı uygun bulduğunu ortaya koydu.

Fed faiz artırımı konusunda kararlı

Politika faizinin 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz artırımında agresif olacağını gösterdi.

İkinci çeyrekte büyüme beklentisi hakim

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide yaşanan küçülmenin sonraki büyümeye ilişkin "küçük bir sinyal" içerdiği görüşünde olduğu ve ekonominin ikinci çeyrekte "sağlam" bir şekilde büyümesini bekledikleri aktarıldı.

"Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz" vurgusu

Yetkililerin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduklarına işaret edilen tutanaklarda, bu risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, yetkililerin enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar da dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmelerin kısa vadeli enflasyon baskılarını artırdığını kaydettiği belirtildi.

New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

Öte yandan New York borsası, ABD Merkez Bankasının) faiz artırımında agresif olunacağının sinyalini vermesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 32.120,28 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artarak 3.978,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 11.434,74 puana çıktı.