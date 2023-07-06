Fed tutanakları faiz artışını işaret etti Küresel piyasaların odaklandığı Fed tutanakları açıklandı. Tutanaklarda yeni bir faiz artışı söylemi olduğu görüldü.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Haziran'da düzenlenen toplantısının tutanaklarını yayınladı.

Yayınlanan Fed tutanakları, bazı yetkililerin haziranda faiz artışından yana olduğunu gösterdi.

Politika faizinin değiştirilmeyerek oy birliğiyle yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin söz konusu toplantıda faiz artışından yana olduğunu gösterdi.

"Fon oranı için faiz hedef aralığı 25 baz puan artırmak"

Tutanaklarda, şu ifadelere yer verildi:

Bazı yetkililer bu toplantıda federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasından yana olduklarını veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirtti.

İş gücü piyasası göz önünde tutuluyor

Fed'in tutanaklarında, iş gücü piyasası koşullarının devam eden gücü ve tüketici harcamalarının direnci göz önüne alındığında, ekonominin yavaş büyümeye devam etmesinin ve bir gerilemeden kaçınma olasılığının neredeyse "ılımlı resesyon" beklentisi kadar olduğunun öngörüldüğü ifade edildi.