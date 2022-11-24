Fed tutanaklarına göre faiz artışı yakında yavaşlayacak

Fed tutanaklarına göre faiz artışı yakında yavaşlayacak

ABD Merkez Bankası'nın küresel ekonomilerin odağında olan, 1-2 Kasım'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayınladı.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed), (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, yetkililerin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini mesajı verildi.

Küresel piyasalar Fed'in kararları doğrultusunda hareket ettiği için kurumun son toplantısında alınan kararları görmek istiyordu.

Fed'in uyguladığı faiz yüzde 3,75-4,00 aralığına

Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Resesyona girme ihtimali gündemde

Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

AA'nın haberine göre, Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.