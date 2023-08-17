Fed tutanaklarından enflasyonun yükselmesi riski çıktı Küresel piyasaların odaklandığı Fed tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda merkez bankasının yetkililerinin faiz kararı ile ilgili bir görüş birliği içinde olmadığı gözlendi.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen son toplantısının tutanaklarını yayınladı.

Fed, son toplantıda faiz oranını 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, çoğu Fed yetkilisinin para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskleri görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

"Daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek riskler devam etti"

Tutanaklarda, yetkililerin gelecekteki politika kararları üzerinde etkisi olabilecek çeşitli risk yönetimi konularını tartıştığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verdi:

Enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti.

"ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı"

Yetkililerin, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğini belirttiğine değinilen tutanaklarda, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

"Birkaç yetkili, faizin sabit bırakılmasından yana olduğunu belirtti"

Tutanaklarda, birkaç yetkilinin faiz oranının sabit bırakılmasından yana olduğunu veya böyle bir öneriyi destekleyebileceğinden bahsettiği, mevcut kısıtlama derecesinin sürdürülmesinin, FOMC'ye değerlendirme için zaman tanıyacağını düşündüğü ifade edildi.