Fed tutanaklarından faizin sabit tutulma öngörüsü çıktı Fed, 21-22 Mart toplantısının tutanaklarını yayınladı. Küresel bankaların odağında olan bu tutanaklardan faiz hareketlerinin ne olacağına dair sinyaller geldi.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

Faizin sabit tutulmasını değerlendirdi

Kurumun son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasını değerlendirdiğini ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğunu ortaya koydu.

Politika faizinin 16 yılın en yüksek seviyesinde

Politika faizinin 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artırımlarının durmasını da değerlendirdiğini gösterdi.

Federal fon oranı için hedef aralığı 25 baz puan artırılabilir

Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılması konusunda hemfikir olduğuna işaret edilerek, Fed'in menkul kıymet varlıklarını azaltma sürecine devam etmesinin uygun olduğu konusunda anlaştığı aktarıldı.

"Dezenflasyon süreci hala belirsiz"

Yetkililerin, son enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelede beklenenden daha yavaş ilerlemeye işaret ettiği değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen tutanaklarda, "Yetkililer, yıllık bazda, tedarik zincirlerinin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte temel mal fiyat enflasyonunun düştüğünü, ancak düşüşün hızının yavaşlayarak dezenflasyon sürecinin hala belirsiz olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

"Enflasyonun düştüğüne dair çok az kanıt var"

Tutanaklarda, yetkililerin konut hizmetleri enflasyonunun muhtemelen gelecek aylarda yavaşlamaya başlamasını beklediği, konut hariç temel hizmet fiyatlarında enflasyonun düştüğüne dair çok az kanıt olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmeler enflasyon üzerinde baskı yaratabilir

Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin, birçok yetkilinin federal fon oranı hedef aralığına ilişkin değerlendirmelerini düşürmelerine yol açtığı vurgulanan tutanaklarda, yetkililerin bu gelişmelerin muhtemelen hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına yol açacağı ve ekonomik aktivite, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı yorumunda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi: