Fed yetkilileri, enflasyona karşı daha fazla faiz artırımını destekliyor

Önde gelen banka yetkilisi, faiz oranının aşağı çekilmesinin biraz zaman alacağını düşünüyor. Williams, 2023 yılına ilişkin öngörüsünü paylaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 8,5 oranındaki enflasyonu düşürmek için faiz seçeneğine başvuruyor.

Ülkedeki kimi çevreler, faiz artırımının enflasyonu daha da kötüleştireceğini savunurken Fed yetkilileri, faizin yükseltilmesi konusunda sinyal verdi.

Faiz oranında 2023 tahmini

New York Fed Başkanı ve CEO'su John Williams, Merkez Bankası'nın politika faizini muhtemelen yüzde 3,5'in "biraz üzerine" alacağını ve 2023'ün sonuna kadar o seviyelerde tutması gerekeceğini söyledi.

"Daha uzun sürecek"

Wall Street Journal'a konuşan Williams, "Bir tür politika duruşuna ihtiyacımız olduğunu görüyorum. Enflasyonu aşağı çekmek, talep ve arzı uyumlu hale getirmek uzun sürecek; gelecek yıl boyunca devam edecek." dedi.

"Faizin düşmesi biraz zaman alacak"

Yeni bir faiz artırımının işaretini veren Williams, "Enflasyon verilerinde ve ekonomide gördüklerime dayanarak, (faiz) oranlarda aşağı yönlü ayarlamalar görmeyi beklemem biraz zaman alacak." ifadesini kullandı.

Fed, geçtiğimiz ay, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı.



(John Williams)