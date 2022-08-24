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    Fed yetkilileri enflasyonun kalıcı hale gelmesinden endişeli

    ABD'de yaşanan rekor seviyede enflasyon düşürülmeye çalışılırken kurumun farklı eyalet yapılanmalarından, endişenin devam ettiğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.
    • 24.08.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:09
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    Fed yetkilileri enflasyonun kalıcı hale gelmesinden endişeli

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun merkez bankasının fiyat baskılarının boyutu ve kalıcılığını yanlış yorumlaması olduğunu belirtti.

    "Enflasyonu düşürmek için faiz artırıldı"

    Kashkari, enflasyonu kontrol altına alabilmek için daha sonra daha büyük ölçekli adımlar atılarak, faiz artırımlarına gitmek durumunda kaldığını söyledi.

    Yıl sonuna kadar iki tane 100 baz puan artışı bekleniyor

    Fed'in en sıkılaştırma yanlısı yetkililerinden olan Kashkari, Fed'in yüzde 2,25-yüzde 2,5 olan politika faizini gelecek yıl sonuna kadar iki tane 100 baz puan artışla yükseltmesini beklediğini belirtti.

    "Daha sert bir para politikası izlememiz gerekebilir"

    Kashkari "Benim büyük korkum, eğer biz ve piyasalar yanılıyorsak ve enflasyon bizim ya da piyasaların tahmininden çok daha yüksek bir seviyede ve çok daha yerleşik haldeyse, o zaman enflasyonu düşürebilmek için daha uzun süre umduğumdan daha sert bir para politikası izlememiz gerekecek." dedi.

    Fed

    "Fed'in para politikası sıkılaşmalı"

    Kashkari, şu anda Fed'in para politikasını sıkılaştırması gerektiğinin "oldukça net" olduğunu belirtti. Kashkari, enflasyon şu anki yüksek seviyesindeyken Merkez Bankası'nın rahatlamaması gerektiğini belirtti.


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