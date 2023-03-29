Fed yetkilisi bankanın güçlü düzenlemeleri değerlendirdiğini söyledi ABD'de yaşanan banka iflasları, Merkez Bankası'nı yeni düzenlemeler için harekete geçirdi.

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ABD'de iki bankanın üst üste iflas etmesinin yankıları devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, kurumun içinde verilmesi beklenen kararlara ait bilgi paylaştı.

100 milyar doların üzerindeki bankalar için karar

Barr, açıklamasında banka iflaslarının ardından 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için sermaye ve likidite standartlarını güçlendirme ihtiyacını öngördüğünü belirtti.

Oturum düzenlendi

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin oturum düzenledi.

Fed Başkan Yardımcısı Barr, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg ve ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, oturumda komite üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bankaya yönelik denetim eleştirildi

Bazı komite üyeleri, düzenleyici kurumların bankaya yönelik denetimini eleştirirken, düzenleyiciler banka iflaslarının ardından attıkları adımları savundu.

SVB'deki riskler gözden mi kaçtı

Fed'in Silikon Vadisi Bankası'ndaki (SVB) riskleri gözden kaçırıp kaçırmadığın sorulması üzerine SVB yönetimini sorumlu tutan Barr, "Temel olarak banka iflas etti çünkü yönetimi açık faiz oranı ve net likidite risklerini uygun şekilde ele alamadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknolojiler geliştirilmeli"

Barr ayrıca, bankacılık anlayışının değişen teknolojiler ve ortaya çıkan riskler ışığında geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

FDIC Başkanı Martin Gruenberg de banka iflaslarının yayılmasını önlemek amacıyla SVB ve Signature Bank'taki mevduat sahiplerini korumak için adımlar atıldığını anlattı.