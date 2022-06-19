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    Fed yetkilisinden, temmuz ayında 75 puanlık faiz artışına destek

    Artan enflasyonu kontrol altına almak isteyen Fed, yeni faiz artırımı sinyali verdi. Bir Fed yetkilisi, verilerin beklentisiyle aynı olması durumunda kararı destekleyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 09:00
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    Fed yetkilisinden, temmuz ayında 75 puanlık faiz artışına destek

    ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz günlerde, 28 yıl sonra ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitti.

    Politika faizi, 1,50-1,75 aralığına yükseltilirken, Fed Başkanı Jerome Powell, "Gelecek toplantıda 50 baz puan ya da 75 baz puan faiz artışı olabilir. Açıklanacak verilere bağlı olacak. Enflasyonda riskler hala yukarı yönlü." dedi.

    Yeni faiz artışına destek

    Fed yöneticisi Christopher Waller, temmuz ayında muhtemel 75 puanlık artışı destekleyeceğini söyledi.

    Waller, Fed'in 40 yıldan uzun süredir görülen en kötü enflasyon sorunuyla mücadele taahhüdünü teyit etti.

    "Veriler beklediğim gibi gelirse..."

    İsviçre Ulusal Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da dünya genelindeki merkez bankalarının artan enflasyonu ortadan kaldırmak için agresif adımlar atması nedeniyle bu hafta faiz oranlarını yükseltti.

    Waller, "Veriler beklediğim gibi gelirse, temmuz toplantımızda benzer büyüklükte bir hareketi destekleyeceğim." dedi.

    Yüzde 3'ün üzerine çıkabilir

    ABD Merkez Bankası ayrıca, 1980'lerden bu yana görülen en hızlı parasal sıkılaştırmaya destek sinyali de verdi.

    Financial Times'ın haberine göre, birçok yetkili, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 3'ün üzerine çıkmasını öngörüyor.

    Söz konusu oranın, 2023 yılında yüzde 3,8 düzeyine gelmesi bekleniyor.

    Fed yetkilisinden, temmuz ayında 75 puanlık faiz artışına destek #1


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