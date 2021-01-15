Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefinde kararlı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ortalama yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalayabilmek için, enflasyonun yüzde 2'nin üzerine yükselmesine izin vermek gerektiği uyarısında bulundu.

Princeton Üniversitesi'nin düzenlediği webinarda konuşan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ortalama yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalayabilmek için, enflasyonun yüzde 2'nin üzerine yükselmesine izin vermek gerektiği uyarısı yaptı.

ENFLASYONDA BİRÇOK ETKEN VAR

Fed'in enflasyon konusunda, kendisini faiz oranlarını değiştirmeye yönlendirecek bir "matematiksel formüle bağlamadığını" vurguladı ve böyle bir formülün işlemesi için "birçok etkenin" gerektiğinin altını çizdi.

Koşulların, koronavirüs salgın krizi yaşanmadan önce bile faiz oranlarını düşürmeye elverişli olduğunun altını çizen Powell, Fed'in "yalnızca teorik enflasyon tehditlerini önlemek için" faiz oranlarını değiştirmekle acele etmeyeceğini vurguladı.

“AZINLIK TOPLULUKLARINDA ÇOK SAYIDA İNSAN ÇALIŞMIYORSA…”

Powell, "Maksimum istihdama özel bir hedef olarak baktığınızda, özellikle azınlık topluluklarında çok sayıda insan çalışmıyorsa, bu başarılamaz. Buna odaklanıyoruz. Bu konuların önemli ulusal sorunlar olduğunu ve yapabileceklerimiz olduğunu anlıyoruz. Eğitim ve öğretime yatırım yapıyor. Bu, ulusal bir hedef haline gelmelidir." diye ekledi.