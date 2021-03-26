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Fed'den bankalarla ilgili yeni karar
ABD Merkez Bankası, bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracağını duyurdu.
- AA
- 26.03.2021 - 08:55
ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını açıkladı.
STRES TESTLERİNDEN GEÇEN BANKALARDA KISITLAMALARA SON VERİLECEK
Fed'den yapılan açıklamada, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyelerinin üzerinde olan bankaların söz konusu tarihten itibaren ilave kısıtlamalara tabi olmayacağı bildirildi.
HİSSE GERİ ALIMI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİ YAPMALARINA YÖNELİK
Açıklamada, bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaların, stres testinin tamamlanmasının ardından "çoğu firma" için 30 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.
DİĞER BANKALARIN KISITLAMALARI 30 HAZİRANA KADAR DEVAM EDİYOR
Fed'in açıklamasında, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyesinin altında kalan bankalar için kısıtlamaların 30 Eylül'e kadar devam edeceği aktarıldı.