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    Fed'den kripto paralar için önemli uyarı! 'Sağlam bir düzenleme gerek'

    Fed Başkan Yardımcısı’na göre kripto piyasasındaki önlemlerin artırılması gerekiyor..
    • 09.07.2022 - 15:47
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    Fed'den kripto paralar için önemli uyarı! 'Sağlam bir düzenleme gerek'

    FED başkan yardımcısı Lael Brainard, İngiltere Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir konferansa katıldı.Brainard bu konferansta kripto piyasası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

    Fed den kripto paralar için önemli uyarı! Sağlam bir düzenleme gerek #1

    Brainard kripto varlıklar ve merkezi olmayan finanslarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

    ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lael Brainard yaptığı açıklamada "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli." ifadelerini kullandı.


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