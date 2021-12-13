Fed baharda faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir

Küresel piyasalar Fed'in toplantısına odaklanmışken, faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), aralık ayı toplantısında sadece varlık alım hızını azaltması beklenirken, toplantıda alınacak kararlarla beklentilerden önce, baharda bile faiz artırım seçeneğinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Ülkede enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla varlık alım hızını daha da yavaşlatması bekleniyor.

14-15 Aralık'ta yapılacak toplantıda Fed'in, faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor, varlık alım hızını ise bir miktar daha azaltması öngörülüyor. Fed'in ilk faiz artışının Haziran 2022'de olabileceğine dair piyasalarda güçlü bir beklenti bulunmasına karşın mart da ihtimaller arasında yer alıyor.

"FED, 2022'DE 2 FAİZ ARTIŞI OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNABİLİR"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in, varlık alım programında azalışa gidebileceğini, enflasyonun öngörülerden daha uzun sürebileceğine dair açıklamada bulunabileceğini ve 2022 için enflasyon tahminini yükseltebileceğini söyledi.

"2 FAİZ ARTIŞI"

Levy, Fed'in gelecek yıl için işsizlik oranı tahminlerini düşürebileceğini, faiz oranı artışındaki tahminlerini de yükseltebileceğini kaydetti. Levy, Fed'in 2022'de 2 faiz artışı olabileceği öngörüsünde bulunabileceğini de aktardı.