Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret etti

ABD Merkez Bankası, yayınladığı raporda ekonomik büyümenin devam ettiğini ancak ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını tespit etti.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ve 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısı yayınlandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Bej Kitabı, ekonomik büyüme hızının ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığına vurgu yaptı.

12 bölgeden 4'ü ılımlı büyüyor

Rapora göre, 12 Fed bölgesinin tümünün, ekonomik büyümenin devam ediyor. Bölgelerin çoğunluğu hafif veya ılımlı bir büyümeye işaret ediyor. Raporda, 4 bölge ılımlı bir büyüme kaydetti.

Enflasyon yüksekliğini koruyor

AA'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ABD ekonomisini de sarstı. Çoğu bölgede imalat sektöründeki büyümenin devam ettiği aktarılan raporda, yükselen faiz oranları, genel enflasyon, koronavirüs vakalarından kaynaklanan aksaklıkların hane halkı ve iş planlarını etkileyen temel endişeler olduğu ifade edildi.

İstihdam ılımlı artıyor

İş gücü piyasasının sıkı olarak tanımlandığı raporda, tüm bölgelerin istihdamın ılımlı veya orta derecede arttığını bildirdiği kaydedildi.