Petrol
114.55
-1.50%
Euro
17.6531
0.90%
Dolar
16.4489
0.35%
Altın
976.44
0.33%
Borsa
2569
0.00%
Bitcoin
495.778
-4.99%
BTXN Coin
12.58
-0.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret etti

    ABD Merkez Bankası, yayınladığı raporda ekonomik büyümenin devam ettiğini ancak ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını tespit etti.
    • 02.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret etti

    Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ve 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısı yayınlandı.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Bej Kitabı, ekonomik büyüme hızının ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığına vurgu yaptı.

    12 bölgeden 4'ü ılımlı büyüyor

    Rapora göre, 12 Fed bölgesinin tümünün, ekonomik büyümenin devam ediyor. Bölgelerin çoğunluğu hafif veya ılımlı bir büyümeye işaret ediyor. Raporda, 4 bölge ılımlı bir büyüme kaydetti.

    Enflasyon yüksekliğini koruyor

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ABD ekonomisini de sarstı. Çoğu bölgede imalat sektöründeki büyümenin devam ettiği aktarılan raporda, yükselen faiz oranları, genel enflasyon, koronavirüs vakalarından kaynaklanan aksaklıkların hane halkı ve iş planlarını etkileyen temel endişeler olduğu ifade edildi.

    Bej kitap

    İstihdam ılımlı artıyor

    İş gücü piyasasının sıkı olarak tanımlandığı raporda, tüm bölgelerin istihdamın ılımlı veya orta derecede arttığını bildirdiği kaydedildi.


    İlginizi Çekebilir

    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacı eşe, dosta, akrabaya kutlama mesajları 2022
    Yaşam

    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacı eşe, dosta, akrabaya kutlama mesajları 2022

    Şevval Şahin: Hiç diyet yapmadım
    Magazin

    Şevval Şahin: Hiç diyet yapmadım

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir