Fed'in Bej Kitabı ekonomik faaliyetlerin artışına işaret etti Fed'in Bej Kitabı küresel ekonomiler açısından önem taşıyor. Yayınlanan son sayısında ABD'deki ekonomik faaliyetlerin arttığına işaret edilmesi de olumlu bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

AA ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun haziran sayısını yayınladı. yayınlanan sayıda, ülkede ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana "biraz arttığını" bildirildi. Bej Kitap'a göre, ekonomide iyileşmeler bekleniyor. "Ekonomik faaliyet mayıs sonundan bu yana biraz arttı" Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel olarak ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana "biraz arttığı" belirtildi. "Turizm ve seyahat faaliyetleri güçlü" Raporda, turizm ve seyahat faaliyetlerinin güçlü olduğu, konaklama sektöründe yoğun bir yaz sezonunun geçirilmesinin beklendiği ifade edildi. Fiyat beklentileri gelecek birkaç ay boyunca genel olarak yatay veya daha düşük Raporda, fiyat beklentilerinin gelecek birkaç ay boyunca genel olarak yatay veya daha düşük olduğu kaydedildi.