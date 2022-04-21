Fed'in Bej Kitabı enflasyonist baskıları işaret ediyor

Küresel piyasalar Fed'in bej Kitabı'ndaki notlara odaklanmıştı. Bej kitap yayınlandı ve içinden enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği mesajı çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan verilerle, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayınladı.

Raporda, ekonominin şubat ayı ortasından bu yana "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Salgın sonrası alışveriş hızlandı

AA'nın haberine göre, koronavirüs vakalarının ülke genelinde azalmasıyla perakende ve finansal olmayan hizmet firmaları arasındaki tüketici harcamalarının hızlandığına işaret edilen raporda, üretim faaliyetinin çoğu bölgede genel olarak sağlam olduğu ancak tedarik zinciri yığılmaları, iş gücü piyasasının sıkılığı ve yüksek girdi maliyetlerinin firmaların talebi karşılama kabiliyetleri üzerinde zorluklar oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonist baskılar devam ediyor

Enflasyonist baskıların mart ayı başında yayımlanan son rapordan bu yana güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, firmaların hızla artan girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmaya devam ettiği belirtildi.