Fed'in Bej Kitabı'na göre ABD'de ekonomik faaliyet bu yılın başında artış gösterdi Fed'in merakla beklenen Bej Kitabı yayınlandı. Bu kitabın satır aralarındaki mesajlar mercek altına alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin ve ip uçlarının yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart sayısı paylaşıldı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Genel ekonomik faaliyet 2023'ün başlarında biraz arttı." değerlendirmesi yapıldı.

Tüketici harcamaları yatay

Tedarik zinciri aksamalarının azalmaya devam ettiği belirtilen raporda, tüketici harcamalarının genel olarak yatay bir seyir izlediği kaydedildi.

Gelecek aylarda ekonomik koşulların çok fazla iyileşmesi beklenmiyor

Fed'in raporunda, artan belirsizliğin ortasında gelecek aylarda ekonomik koşulların çok fazla iyileşmesinin beklenmediği aktarıldı.

Raporda, bazı bölgelerde yüksek enflasyonun ve yüksek faiz oranlarının tüketicilerin isteğe bağlı satın alma gücünü düşürmeye devam ettiği vurgulanırken, artan kredi kartı borcuyla ilgili bazı endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Seyahat ve turizm faaliyetleri güçlü

Raporda, seyahat ve turizm faaliyetlerinin çoğu bölgede oldukça güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Raporda, imalat faaliyetinin ise daralma döneminin ardından istikrar kazandığı bildirildi.

İş gücü piyasası gücünü koruyor

İş gücü piyasası koşullarının gücünü koruduğu belirtilen raporda, bazı firmaların iş alımları durdurması ve işten çıkarmalara gitmesine rağmen istihdamın çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda artmaya devam ettiği ifade edildi.

Fiyat artışlarına da değinilen raporda, "Birçok bölgede fiyat artışları yavaşlasa da enflasyonist baskılar yaygın olmaya devam etti." ifadesi kullanıldı.

Konut fiyatları ve kiralar yüksek

Konut fiyatları ve kiraların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, fiyat artışlarının yıl boyunca ılımlı hale gelmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.