Fed'in Bej Kitap'ı fiyat artışlarına işaret etti

ABD'li şirketler artan enflasyonla mücadele ediyor. Şirketlerin fiyat artışları ile ilgili içinde bulundukları durum Fed'in Bej Kitap'ına da yansıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısında, ülkede ekonominin "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğünü, şirketlerin ise fiyat artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiğini bildirildi.

EKİNOMİ EKİM BAŞINDAN BU YANA ILIMLI BÜYÜDÜ

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin ekim ve kasım başında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü kaydedildi.

BÜYÜME TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AKSAMA İLE BASKILANIYOR

Bazı bölgelerde güçlü talebe rağmen büyümenin tedarik zinciri aksaklıkları ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle kısıtlandığı belirtilen raporda, tüketici harcamalarının ılımlı artış gösterdiği aktarıldı.

Raporda, koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasının azalmasıyla çoğu bölgede eğlence ve konaklama faaliyetlerinin arttığı vurgulandı.

İnşaat faaliyetinin de genel olarak arttığına işaret edilen raporda, ancak malzeme ve işçi bulma sıkıntısının söz konusu artışı sınırladığı aktarıldı.

İMALAT BÜYÜMESİ GÜÇLÜ

Raporda, malzeme ve iş gücündeki sıkıntılara rağmen imalat büyümesinin de güçlü olduğunun altı çizildi.

FİYATLAR GÜÇLÜ BÜYÜYOR

Raporda, fiyatların da ekonominin sektörleri arasında yayılan fiyat artışlarıyla birlikte "orta ila güçlü" bir hızda yükseldiğine dikkat çekildi.

Güçlü ham madde talebinden, lojistik zorluklardan ve sıkı iş gücü piyasasından kaynaklanan geniş kapsamlı girdi maliyeti artışları olduğu belirtilen raporda, güçlü talebin sözleşmeden doğan yükümlülükler nedeniyle bazı firmaları fiyatları artırmaktan alıkoysa da genellikle firmaların fiyatları yükseltmesine izin verdiği aktarıldı.