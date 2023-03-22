Fed'in, bugün yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması bekleniyor ABD Merkez Bankası'nın, para politikası kararını bugün açıklayacak. Açıklamaların sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başladığı toplantılarını bugün tamamlayacak ve Türkiye saati ile 21.00'de faiz kararını duyuracak.

Küresel piyasalarda, bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Bugün Fed'in açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.

"Dot plot" grafiği yayınlanacak

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Fed'in faizi 16 yılın en yüksek seviyesinde

Yılın ilk Fed toplantısı geçtiğimiz ay başında gerçekleşti. Bu toplantıda Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırımına gitti. Böylelikle Fed'in faizi 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıktı.

Yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracak

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Faiz artışını beklemeyenler de var

Bazı ekonomistler ise bu toplantının sonunda Fed'in hiç faiz artırmayacağını savunuyor.

Yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi

Mart 2023 Fed toplantısı dışında yılın kalanın 6 Fed faiz kararı daha gelecek. Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi.

Altının ons fiyatı yüzde 2,5 geriledi

Emtia tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, haftanın ilk yarısında altının ons fiyatı yüzde 2,5 gerileyerek 1.940 dolara indi.

Brent petrol yüzde 3,1 arttı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 yükselişle 74,7 dolara çıktı.

New York borsası değer kazandı

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 altında 4.906,63 puandan tamamladı.

Dolar/TL 19,0360

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0306'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0360 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 İngiltere, şubat ayı TÜFE ve ÜFE

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı ödemeler dengesi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı