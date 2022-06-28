Fed'in enflasyonla mücadelesine Türk itfaiyeciyle gönderme yapıldı

Hayat pahalılığını çözmek için faizi artıran Fed tepki topladı. Türkiye'de yapılan bir tatbikat sırasında yaşanan tehlikeli anlar, ABD'de faiz tartışmalarına konu oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki enflasyonu kontrol altına almak için sert faiz artırımına gitti.

Son 28 yılın en yüksek faiz artışıyla, yukarı yönlü 75 baz puanlık güncelleme yapıldı.

Fed'e faiz eleştirisi

Fed'in enflasyonu çözmek için izlediği yol haritası, insanları fakirleştireceği gerekçesiyle tepkilerin odağına oturdu.

Ekonomik durgunlukla ilgili söylentilerin gölgesinde ABD'de yapılan açıklamalarda faizlerin artmaya devam edebileceğiyle ilgili söylemlerin "felakete yol açabileceği" belirtilirken, geçmişte Türkiye'de yangın tatbikatıyla ilgili bir görüntü yeniden gündem oldu.

Türkiye'deki görüntü gündem oldu

CNBC Danışma Konseyi üyesi ve mali danışman Douglas Boneparth, Fed'e atıfta bulunarak, tatbikatla ilgili görüntüyü paylaştı.

Boneparth, paylaşımında, faiz kararının herkese zarar verdiğini ima ederek, "Fed, enflasyonu kontrol ediyor." ifadesine yer verdi.

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Dikkatsiz itfaiye erinin yol açtığı tehlike

Ordu'da kaydedilen söz konusu tatbikat görüntülerinde, dikkatsiz itfaiye eri, ortalığı bir anda alevler içinde bıraktı.

Alevlere teslim olan itfaiye erinin dikkatsizliği nedeniyle İtfaiye Müdür Yardımcısı da kendini benzer durumun içinde buldu.

Yanmaya başlayan ikili, çevredekilerin müdahalesiyle ölümden döndü.

"Amerikan ekonomisini cezalandırmak yerine..."

Forbes İcra Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Steve Forbes, Fed'in kararını eleştirirken, "Açık sözlü olalım. Yumuşak bir inişten veya ekonomiyi yavaşlatmaya çalışmaktan söz ettiklerinde, bu, insanları fakirleştirmek anlamına geliyor." demişti.

Amerikalı iş insanı, Fed'in, daha yüksek faiz oranlarıyla "Amerikan ekonomisini cezalandırmak yerine, doların değerini istikrara kavuşturmaya odaklanması" gerektiğini vurgulamıştı.

ABD'de 10 ekonomistten yaklaşık 7'si, gelecek yıl içinde durgunluk olacağını tahmin ediyor.