Fed'in faiz artırımı beklentisi

Fed'in mayıs ayı toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımının çıkmasına "kesin" gözü ile bakılırken, 100 baz puanlık artırımın da masada olduğu belirtiliyor.

Daha önce faiz artırımı sinyali veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı 4 Mayıs'taki toplantısı, piyasaların odak noktasında bulunuyor.

Faiz artırımı en az 50 baz puan yapılacak

Fed üyelerinin tamamı mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına olumlu yaklaşırken, Fed Başkanı Jerome Powell, bir veya daha fazla toplantıda 50 baz puan faiz artırımına "yeşil ışık" yaktı.

Hedef yüzde 2'lik enflasyon

Powell, Fed'deki birçok kişinin bir veya birden fazla kez 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağına inandığını belirterek, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.

Enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala daha destekleyici olduğuna işaret eden Powell, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

Martta faiz 5 baz puan arttı

AA'nın haberine göre Fed, mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

"Fed büyük oynamak zorunda"

Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD ekonomisinin enflasyondan dolayı karşı karşıya kaldığı tehlikenin salgının başlangıcındaki risklere benzemediğini, Fed'in büyük oynamak zorunda olduğunu söyledi.

Rupkey, "Fed, mayıs ayı toplantısında, politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak." dedi.