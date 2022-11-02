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    Fed'in faiz artırması bekleniyor

    Washington merkezli kurumun, enflasyonu baskılamak için yeniden faiz aracına başvuracağı tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 08:59
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    Fed'in faiz artırması bekleniyor

    ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını bugün açıklayacak.

    Fed'in, faiz oranlarını 75 baz puan artıracağı öngörülüyor.

    CNBC, piyasaların üst üste dördüncü 75 baz puanlık artışa hazırlandığını yazdı.

    Fed'in enflasyonla mücadelesi

    Fed'in aralık ayında faiz artırımlarının boyutunu yavaşlatmaya başlayabileceği, piyasaların ayrıca Fed'in faiz artırımlarını mart ayında yüzde 5 seviyesinde tamamlamasına hazır olduğu kaydedildi.

    Söz konusu kurumun Başkanı Jerome Powell'ın, yapacağı açıklamada, Fed'in "hedefinin enflasyonu ezmek" olduğunu vurgulamasının beklendiği aktarıldı.

    Faiz artırımı tahmini

    Bank of America Baş Ekonomisti Michael Gapen, "Bitiş noktasına ulaşmak için yürüdüklerini düşünüyoruz. 75'e kadar artıracaklarını ve aralık ayından itibaren faiz artırımları konusunda adım atılmasına kapı aralayacaklarını düşünüyoruz." dedi.

    Fed'in, bahar aylarına kadar faiz oranlarını yüzde 4,75 ila yüzde 5 aralığına yükselteceği tahmin ediliyor. Bunun da son faiz oranı artışı anlamına gelebileceğine dikkat çekiliyor.

    Fed in faiz artırması bekleniyor #1


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