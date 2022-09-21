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    Fed'in faiz kararı bu akşam açıklanıyor

    Fed'in faiz kararı bu akşam açıklanacak. Bu karar küresel piyasaları olduğu gibi yurt içindeki dengeleri de etkileyecek.
    • 21.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:57
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    Fed'in faiz kararı bu akşam açıklanıyor

    ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayında 75 baz puan faiz artışı yapmıştı. Fed'in bu faiz artışı 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti. Fed, temmuz ayında da 75 baz puan faiz artışı yaptı.

    Fed'in faiz aralığı 2,25-2,50 oldu.

    Fed faizi enflasyonun düşmesi için artırıyor

    Fed, ABD'deki enflasyonu düşünmek için üst üste faiz artırımına girse de enflasyon ağustos ayında 0,1 arttı ve yıllık enflasyon da yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde geldi.

    Jerome Powell

    Bugün faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak

    Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak.

    Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

    Fed kararının dövizde ve altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında değişikliğe neden olması bekleniyor.

    Fed bundan sonra kasım ve aralık aylarında iki toplantı daha gerçekleştirecek.

    Fed

    Fed, faizi yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan artıracak

    Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

    Fed


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