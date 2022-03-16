Fed'in faiz kararı bekleniyor

Bugün Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararı, küresel ekinimi açısından en önemli veri olarak dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz atırımı yapılacağı daha önceki açıklamalardan kesinlik sağlandı. Ancak daha önceki açıklamalar Rusya-Ukrayna savaşını kapsamadığı için, satır aralarında yeni gelişen bu durumun incelenmesi gerekiyor.

FED'İN KARARI NORMALLEŞME SÜRECİNİ ARTIRACAK

Fed'in koronavirüs salgınının ardından Mart 2020'de devreye aldığı genişlemeci para politikalarında normalleşme sürecini, bugünkü faiz artırımı ile hızlandırması bekleniyor. Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak.

BRENT PETROLÜN FİYATI 100 DOLARI TEST ETTİ

Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de artan koronavirüs vaka sayılarının talebi azaltacağına yönelik beklentilerle dün 95,8 dolarla 3 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilerken, savaşa dair belirsizliklerin sürmesi ve yaptırım haberleri ile bugün yeniden 100 doları test etti.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI SEYİR GERÇEKLEŞTİ

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) şubatta beklentilerin altında kalması pay piyasalarını destekledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,82, S&P 500 endeksi yüzde 2,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,92 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 azalışla 98,9'dan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları tarafında ise Fed kararları öncesinde kararsız bir seyir izleniyor.