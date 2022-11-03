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Fed'in faiz kararı emtia fiyatlarını aşağıya çekti

Fed'in faiz kararı emtia fiyatlarını aşağıya çekti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan yükseltti. Bu kararın ardında enflasyonu düşürmek amacı vardı. Bu amacın ilk reaksiyonu olarak emtia fiyatları düştü.