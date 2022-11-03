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- Fed'in faiz kararı emtia fiyatlarını aşağıya çekti
Fed'in faiz kararı emtia fiyatlarını aşağıya çekti
ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan yükseltti. Bu kararın ardında enflasyonu düşürmek amacı vardı. Bu amacın ilk reaksiyonu olarak emtia fiyatları düştü.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 13:03
- Güncelleme : 03.11.2022 - 13:06
Emtia fiyatları dünyadaki fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor. Emtia fiyatları düştükçe de enflasyon geri çekiliyor.
Bakır, gümüş, altın ve Brent petrol düşen emtialar arasında yer alıyor.
"Sıkılaştırma politikaları emtia fiyatlarındaki yükselişi törpüledi"
Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, emtia fiyatlarının düşmesi ile ilgili "Sıkılaştırma politikaları emtia fiyatlarındaki yükselişin önüne geçiyor ve küresel enflasyonun artmamasına katkı sağlıyor." yorumunda bulundu.
Emtia piyasasında ibre aşağıya döndü