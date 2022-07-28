Fed'in faiz kararı küresel piyasaları etkiledi

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajı pozitif bir seyir yarattı.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığı belirtilerek, bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı.

AA'nın haberine göre; Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma, gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

Fed'in eylül ayı faiz kararı şimdiden tartışılmaya başladı

Para piyasalarında Powell'ın açıklamalarının ardından eylül toplantısı için yüzde 66 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başlarken, yılın kalan toplantıları için de faiz artışlarının 25 baz puan şeklinde yapılacağı tahminleri öne çıkıyor.

Tahvil piyasalarında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark dün 30 baz puana kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselerek 42 baz puana çıkarken, getiri eğrisinin terse dönmüş olarak fiyatlanmayı sürdürüyor.

ABD ekonomisinde resesyona ilişkin işaretlerin takibi devam ederken, bugün açıklanacak ikinci çeyreğe ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verileri piyasalarda oynaklığı artırabilir.

Dolar endeksi dün yüzde 0,7 gerileyerek 106,4'e indi

Dolar endeksi Fed'in kararları sonrası dün yüzde 0,7 gerileyerek 106,4'e inerken, altının ons fiyatı yüzde 1 artışla 1.734 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,6 yükselişle 102,4 dolara çıktı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa'da doğalgaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 euroyla rekor seviyeye ulaşırken, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

Borsa İstanbul günü yüzde 0,28 artışla kapattı

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 artışla 2.544,12 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'na çevrildi.

Dolar/TL 17,8820 seviyesinde

Dolar/TL dün yüzde 0,15 artışla 17,8868'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,8820 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: