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    FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak?

    FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu ekonomiciler tarafından merak ediliyor.FED Temmuz ayı toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu.İşte detaylar..
    • 23.07.2022 - 13:39
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    FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak?

    Dünyanın gözü kulağı FED toplantısına çevrilmiş durumda.Küresel piyasaların merakla beklediği FED toplantısının ne zaman yapılacağı büyük merak konusu oldu.

    Haziran ayında yapılan FED toplantısında 0,75 baz puanlık bir faiz artırımı kararı çıkmıştı.Temmuz ayı toplantısında nasıl bir karar çıkacağı bilinmiyor.

    FED in faiz kararı ne zaman belli olacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak? #1

    Temmuz ayında yapılacak olan FED toplantısından çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor.Peki FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

    FED toplantısı ne zaman?

    Dünyanın merakla beklediği FED'in Temmuz ayı toplantısı 26-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.FED toplantısında alınan faiz kararının ise 27 Temmuz Çarşamba günü TSİ ile saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.


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