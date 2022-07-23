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FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu ekonomiciler tarafından merak ediliyor.FED Temmuz ayı toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu.İşte detaylar..