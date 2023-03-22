Fed'in faiz kararı öncesi New York borsası yatay seyirde Bugün saat 21.00'de Fed politika faizi kararını verecek. Banka krizini yatışmış olarak görülse de faizin ne kadar olacağı bilinmediği için belirsizlik hakim.

AA New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 32.570,19 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.002,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 11.857,50 puana geriledi. Fed'in faiz kararı bekleniyor Analistler, Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak karar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti. "Piyasalarda oynaklık yüksek olabilir" Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağına işaret eden analistler, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktardı. "Yüzde 88 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı bekleniyor" Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 88 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.