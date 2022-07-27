Fed'in faiz kararı öncesinde New York borsası yükseldi

Bugün saat 21.00'de Fed faiz kararını açıklayacak. Öncesinde New York Borsası yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi New York borsasında endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 31.891,33 puana yükseldi.

Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kazandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artışla 3.957,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kazançla 11.755,89 puana çıktı.

Fed'in faiz beklentisi 75 baz puan

ABD'de enflasyonun haziranda güçlenmeye devam etmesi, Fed'in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini güçlendirirken, 100 baz puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı azaldı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bugün yüzde 74 ihtimalle 75 baz puanlık ve yüzde 26 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edildi.

Dayanıklı mal siparişleri aylık yüzde 1,9 arttı

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarına rağmen haziranda aylık bazda yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı geriledi

AA'nın haberine göre, ülkede mal ticareti açığı da haziranda aylık yüzde 5,6 azalışla 98,2 milyar dolara gerileyerek daralma kaydetti ve ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdi.