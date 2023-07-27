Fed'in faiz kararı ons altını artırdı
ensonhaber.com

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için politika faizini artırma adımlarına devam ederek yüzde 25 artışa gitti ve politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına getirdi.

Bu karar, ons altında hareketliliğe neden oldu.

Ons ilk refleks olarak 1.982 dolara çıktı. Şimdi ise 1.978 dolardan işlem görüyor.

JP Morgan'ın ons altın beklentisi ise 2 bin dolara kadar dayanması doğrultusunda.

Yurt içi piyasalarda ise altın fiyatları şöyle:

Altın fiyatları

Gram altın: 1.714 lira

Çeyrek altın: 2 bin 833 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 545 lira

Tam altın: 11 bin 335 lira

Yarım altın: 5 bin 668 lira