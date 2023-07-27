Fed'in faiz kararı ons altını artırdı

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ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için politika faizini artırma adımlarına devam ederek yüzde 25 artışa gitti ve politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına getirdi.
Bu karar, ons altında hareketliliğe neden oldu.
Ons altın ilk refleks olarak 1.982 dolara çıktı. Şimdi ise 1.978 dolardan işlem görüyor.
JP Morgan'ın ons altın beklentisi ise 2 bin dolara kadar dayanması doğrultusunda.
Yurt içi piyasalarda ise altın fiyatları şöyle:
Altın fiyatları
Gram altın: 1.714 lira
Çeyrek altın: 2 bin 833 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 545 lira
Tam altın: 11 bin 335 lira
Yarım altın: 5 bin 668 lira