Fed'in faiz kararı ons altını artırdı Dün Fed politika faizini yüzde 25 artırınca ons altın da 1982 dolara kadar çıktı. Ons altın bugünse 1978 dolardan işlem görüyor.

ensonhaber.com

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için politika faizini artırma adımlarına devam ederek yüzde 25 artışa gitti ve politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına getirdi.

Bu karar, ons altında hareketliliğe neden oldu.

Ons altın ilk refleks olarak 1.982 dolara çıktı. Şimdi ise 1.978 dolardan işlem görüyor.

JP Morgan'ın ons altın beklentisi ise 2 bin dolara kadar dayanması doğrultusunda.

Yurt içi piyasalarda ise altın fiyatları şöyle:

Altın fiyatları

Gram altın: 1.714 lira

Çeyrek altın: 2 bin 833 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 545 lira

Tam altın: 11 bin 335 lira

Yarım altın: 5 bin 668 lira