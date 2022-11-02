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    Fed'in faiz kararı piyasaların odağında

    Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, veri gündemini ise yoğun olduğunu bildiriyor.
    • 02.11.2022 - 10:08
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    Fed'in faiz kararı piyasaların odağında

    Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

    Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, veri gündeminde ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

    ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan, "Fed’in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    Fed'in 75 baz puan faiz artırması bekleniyor

    Bankanın bugünkü toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri gelecek dönem açısından büyük önem arz ediyor.

    Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puana kadar inmesinin ardından eksi 6 baz puan seviyesinde dengelendi.

    Brent petrol fiyatı geriledi

    Brent petrolün varil fiyatı Çin’deki haber akışının yanı sıra, ABD’de petrol rezervlerinin düşmesiyle dün yüzde 1 yükselmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 1 artışla 95,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

    New York borsasında satış ağırlıklı seyir

    Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

    Fed in faiz kararı piyasaların odağında #1

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    • 10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi
    • 11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI
    • 12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI
    • 14.30 Türkiye, ağustos ayı finansal kesim dışı firmaların döviz pozisyonu
    • 15.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı
    • 21.00 ABD, Fed'in faiz kararı
    • 21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

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