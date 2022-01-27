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- Fed'in faiz kararı ve TCMB raporunun ardından piyasalar
Fed'in faiz kararı ve TCMB raporunun ardından piyasalar
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 13:05
- Güncelleme : 27.01.2022 - 13:21
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutup, ilk faiz artırımına martta gidileceğini aktarmasının ardından döviz ve altın hareketleri merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'ye çekmesinin ardından bu merak ikiye katlandı.
Dün serbest piyasanın kapanışında dolar 13,5858 lira, euro 15,3563 lira ve sterlin ise 18,3637 liraydı. Piyasalar güne başlarken dolar 13,614 lira, Euro 15,290 lira ve sterlin ise 18,300 lira olmuştu. Her iki kurumun açıklamasının ardından dolar sınırlı yükselişle 13,623 liraya çıktı. Euro 15,176 liraya düştü. Sterlin ise 18,313 liraya yükseldi.
ALTIN FİYATLARI FED KARARININ ARDINDAN DÜŞMÜŞTÜ
Kapalıçarşı’da gram altın, dün günü 797,391 liradan ve çeyrek altın ise 1.317,424 liradan kapattı. Piyasalar güne başlarken de gram altın 793,8517 lira ve çeyrek altın ise 1.311,8114 liradan işlem görüyordu.
Fed kararından sonra inişe geçen altın, günün ortalarında sınırlı olarak yükseldi.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 795 lira
Çeyrek: 1.313 lira
Cumhuriyet Altını: 5 bin 353 lira
22 Ayar Bilezik (gr): 728 lira
Tam Altın: 5 bin 255 lira
Yarım Altın: 2 bin 637 lira
Reşat Altın: 5 bin 243 lira