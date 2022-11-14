Fed'in faiz kararları küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor

Fed'in faiz kararları küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor

Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'ndeki sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırmaya başladı.

Fed'in faiz artışı yüzde 50'ye çekilebilir

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla New York borsasında hızlı yükseliş kaydedilirken, Fed yetkililerinin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor.

FTX'in iflas başvurusunda bulunması kripto para piyasasını sarstı

FTX'in geçen hafta cuma günü iflas başvurusunda bulunmasının ardından, konuya ilişkin haber akışı, kripto para piyasalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, FTX'in elindeki varlıklarda yaşanan sert düşüş ve bazı kurumların izinsiz şekilde fonlarını geri almaları sonucu birçok yatırımcının parasını geri alamayacağı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para piyasasında yaşananlar güven problemini artırırken, geçen hafta yüzde 22'den fazla değer kaybeden Bitcoin, şu sıralarda 16 bin doların altında işlem görüyor.

New York borsası yükseldi

Cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları geriledi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri azaltmaya devam ederken, doğalgaz fiyatları da geriliyor.

Hollanda'da işlem gören aralık vadeli doğalgaz kontratları geçen hafta yüzde 14,7 gerileyerek 97,9 eurodan kapandı.

Avrupa borsaları karışık seyirde

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüş kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Asya borsaları yön arayışında

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

AA'nın haberine göre, yurt içinde, BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.552,44 puana taşımasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 4.455,53 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

13.00 Euro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi