Fed'in faiz oranlarını yıl sonunda yüzde 3,5-4'e çıkartması bekleniyor

Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararına odaklanmışken, faiz artışının yıl sonunda ulaşacağı nokta ile ilgili yorumlar da gelmeye başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin ediliyor.

Piyasalar Fed'in temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık artırım yapmasını fiyatlarken, bankanın politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4 seviyelerine çıkarması öngörülüyor.

Eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Ekonomistler bu konuda şu yorumlarda bulundu:

''Bilanço küçültme belirlenen takvime göre devam edebilir''

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, konuya ilişkin olarak Fed'in faizleri 75 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu. Toplantıda, enflasyonu düşürmenin en önemli öncelik olduğunun vurgulanacağını dile getiren Levy, bilanço küçültmenin de belirlenen takvime göre devam edeceğinin belirtilebileceğini aktardı.

"Ani bir değişiklik beklenmiyor"

FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey de piyasaların haftalardır 75 baz puanlık bir artırımı düşündüğünü ve ani bir değişiklik beklemediğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed toplantısından önce 50 baz puanlık artırım fikrini ortaya atan en son banka olduğunu dile getirdi.

Fed'in agresif artışlarla faiz oranlarını nötr denilen seviyelere çıkardığını söyleyen Rupkey, ''İlerde kıvılcım çıkaracak aksiyonlara daha az ihtiyaç olacak gibi gözüküyor." dedi.

"Fed, enflasyondaki kalıcılığı hâlâ hafife alıyor"

AA'nın haberine göre, Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık artışa gidebileceğini aktardı. Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltebileceğini dile getiren Marey, "Ancak, Fed'in enflasyondaki kalıcılığı hâlâ hafife aldığını ve ABD'de bir ücret-fiyat sarmalının başladığını henüz kabul etmediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.