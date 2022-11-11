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    Fed’in faiz politikası ons altını yükseltti

    Fed'in enflasyonu düşürmek için sürdürdüğü politika faizini artırma çabası küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.
    • 11.11.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 18:16
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    Fed’in faiz politikası ons altını yükseltti

    ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

    ABD’de ekim ayı tüketici fiyat endeksi verisinin açıklanmasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz tavrının gevşeyeceği yönündeki açıklama altını yükselişe geçirdi.

    Yükselişin devam edeceği öngörülürken Kapalıçarşı esnafı küresel resesyon risklerinin yaşandığı bu dönemde altının bir kez daha güvenli liman olduğunu söyledi.

    “Fed'in artış kararları ve jeopolitik durumlar devam ederse altında artış yukarı yönlü olur”

    İHA'nın haberine göre, altın fiyatlarını etkileyen en büyük etkenin Fed kararlarının olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Andre Mikov, “Bununla beraber faizlerin yavaşlayacağı haberleri ve üzerine gelen bazı enflasyon verileri altının ivme kazanmasını sağladı. Asıl takip edilmesi gereken Fed’in alacağı faiz kararları ve dünyadaki jeopolitik durumlar. Eğer bu durumlar devam ederse altın ivme kazanmaya devam edecektir. Vatandaşlar bu ikisini iyi takip ederek yatırımlarını yapsınlar.” dedi.

    Fed’in faiz politikası ons altını yükseltti #1

    "Altın güvenli liman"

    Önümüzdeki dönemde ons altının yükselişini sürdüreceğini belirten Mikov, Fed’in yüksek ihtimalle faiz konusunda yukarı hamle yapacak. Altın önümüzdeki dönemde ons bazında yukarı yönlü gidecektir. Son iki günde yaşanan altındaki artış Amerika’dan gelen verilerden kaynaklanıyor. Demek ki bir yerde dünyada ekonominin kırılgan olduğunu gösteriyor. Bu da altınının güvenli liman olduğunu gösteriyor.

    Altın sene sonunda yükselecek

    Şu anda gram altın 1.045 TL, çeyrek altın 1.720 TL, yarım altın 3 bin 470 TL, Ata altın ise 6 bin 850 TL’den işlem görüyor. Altında sene sonu tahmin vermek doğru olmaz ama yükseliş olacak gibi gözüküyor.” şeklinde konuştu.


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