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    Fed'in kararı beklenirken New York borsası düştü

    ABD Merkez Bankası, bugün saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi, yatırımcı yönünü belirleyemediği için New York Borsası değer kaybetti.
    • 02.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 17:48
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    Fed'in kararı beklenirken New York borsası düştü

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 1 Aralık'ta başladı. Bugün sonuçlanacak toplantının faiz kararı tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.

    Faizin 75 baz puan artması bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları beklenecek.

    Faizde yüzde 75 baz puan artış bekleniyor

    Bu kez de 75 baz puan artış yaparsa 4. kez yapmış olacak. O zaman faiz 33-2,25 iken, 3,75-3 aralığına gelecek.

    New York borsası ise Fed bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne düşüşle başladı.

    Dow Jones endeksi, 100 puan düştü

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 32.576,28 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azaldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.852,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.885,01 puana indi.

    Fed

    "Fed'in politikaları zor yumuşayacak"

    ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

    Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

    Fed


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