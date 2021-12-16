Fed’in kararı Bitcoin’i yükseltti

Fed'in politika faizini sabit tutması ve 2022'de faiz indirimine gideceğinin sinyallerinin vermesi, Bitcoin'in yönünü yükselişe çevirdi. Bitcoin yüzde 4,26 değer kazanarak 48 bin 871 dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kripto para birimlerini finansal sistem için bir risk olarak görmemesi ve stablecoinlerin düzenlendikleri takdirde faydalı olabileceği açıklaması, kripto paraların en çok işlem gören birimi Bitcoin'e olan bakış açısını değiştirdi.

BITCOIN EŞİK DEĞERE YAKLAŞTI

Bitcoin, bu yıl çıktığı 69 bin dolar zirvesinden 42 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bitcoin'in psikolojik sınırı ve eşik değeri 50 bin dolar olarak kabul ediliyorken, bugünkü yükselişi ile 1 Bitcoin 48 bin 871 dolarla geldi.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin yüzde 4,26 oranında yükselişle 48 bin 871 dolar, Ethereum yüzde 3,96 oranında yükselişle 4 bin 12 dolar, Dogecoin yüzde 0,50 oranında yükselişle 0,17 dolar, Shiba Inu yüzde 0,41 oranında yükselişle 0,00003397 dolar, MANA ise yüzde 4.15 oranında yükselişle 3.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.