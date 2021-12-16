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- Fed’in kararı Bitcoin’i yükseltti
Fed’in kararı Bitcoin’i yükseltti
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 10:00
- Güncelleme : 16.12.2021 - 10:12
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kripto para birimlerini finansal sistem için bir risk olarak görmemesi ve stablecoinlerin düzenlendikleri takdirde faydalı olabileceği açıklaması, kripto paraların en çok işlem gören birimi Bitcoin'e olan bakış açısını değiştirdi.
BITCOIN EŞİK DEĞERE YAKLAŞTI
Bitcoin, bu yıl çıktığı 69 bin dolar zirvesinden 42 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bitcoin'in psikolojik sınırı ve eşik değeri 50 bin dolar olarak kabul ediliyorken, bugünkü yükselişi ile 1 Bitcoin 48 bin 871 dolarla geldi.
KRİPTO PARALARDA SON DURUM
Bitcoin yüzde 4,26 oranında yükselişle 48 bin 871 dolar, Ethereum yüzde 3,96 oranında yükselişle 4 bin 12 dolar, Dogecoin yüzde 0,50 oranında yükselişle 0,17 dolar, Shiba Inu yüzde 0,41 oranında yükselişle 0,00003397 dolar, MANA ise yüzde 4.15 oranında yükselişle 3.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.