Fed'in öngörüleri ve Çin'in önlemleri emtia piyasasını karıştırdı

Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasına yönelik beklentilerini artırması sonrası dolar yükselirken, baz metaller ve tarım emtialarında düşüş kaydedildi.

Emtia piyasasında geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tabir edilen öngörüleri ve Çin'in, emtia fiyatlarındaki artışa karşı birtakım önlemleri devreye almayı planlamasıyla sert düşüşler yaşandı.

Emtia fiyatlarına genel oarak baktığımızda brent petrol, yatırımcısına kazandırdı. Paladyum yüzde 13, platin yüzde 9,8, gümüş yüzde 7,6, altın yüzde 6 değer kaybetti.

EMTİA PİYASALARI AÇIKLAMALARIN ARDINDAN NEGATİF SEYİRDE İLERLİYOR

Emtia piyasasına geçen hafta negatif bir seyir hakim oldu. Emtialardaki satış dalgasında önde gelen etkenler arasında, Fed'in "şahin" projeksiyonu ile birlikte güçlenen dolar ve Çin'in enflasyonu kontrol atlına almak için rezervlerindeki bazı metalleri kullanacağını açıklaması ​​​​​​​yer aldı.

BAZ METALLER VE TARIM EMTİALARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasına yönelik beklentilerini artırması sonrası dolar yükselirken, baz metaller ve tarım emtialarında düşüşler kaydedildi.

BAKIRDA SATIŞLAR YAŞANDI

Çin'in, artan emtia fiyatlarını kontrol altına almak için devlet rezervlerini kullanmaya hazırlanmasıyla özellikle bakır gibi baz metallerde yoğun satışlar oldu.

ALTININ ONSU, 9 MART 2020 HAFTASINDAN BU YANA EN KÖTÜ PERFORMANSINI GÖSTERDİ

Geçen hafta paladyum yüzde 13, platin yüzde 9,8, gümüş yüzde 7,6, bakır yüzde 6,9 ve altın yüzde 6 değer kaybetti. Altının onsu, 9 Mart 2020 haftasından bu yana en kötü performansını sergiledi.

Analistler, özellikle Çin talebinin azalmasının da fiyatlardaki düşüşte ektili olduğunu belirtti.

BRENT PETROL, YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü haftaya taşıyarak 74,4 dolarla 22 Nisan 2019 haftasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrol, haftayı ise yüzde 0,7 artışla tamamladı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin petrol talebinde yükseliş öngörüsü petrol fiyatlarını destekledi.

TARIM EMTİALARINDA SATIŞ DALGASI YAŞANIYOR

Tarım emtialarında da geçen hafta satış dalgası etkili oldu. İhracattaki düşüş, üretimin fazla olacağına yönelik öngörüler ve olumsuz hava koşulları tarım emtiaları üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Geçen hafta soya fasulyesinde yüzde 8,7, mısırda yüzde 7,1, şekerde yüzde 5,4, kahvede yüzde 4,8, pamukta yüzde 4,4 ve buğdayda yüzde 2,9 kayıp yaşandı.