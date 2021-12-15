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    Fed’in para politikası doların seyrini etkileyecek

    Amerika Merkez Bankası’nın bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek olan toplantısının dolar/TL’ye etkisi merakla bekleniyor.
    • AA
    • 15.12.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:26
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    Fed’in para politikası doların seyrini etkileyecek

    Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı toplam iki gün sürüyor.

    Önce toplantıdaki faiz kararı açıklanacak. Ardından da Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantındaki açıklamaları takip edilecek.

    FED FAİZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEYECEK

    Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Ancak geçen 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandıracağı bekleniyor.

    VARLIK ALIMLARININ GERİ DÖNÜŞ HIZI ARTACAK

    ABD’nin koronavirüs salgını sırasında piyasalarını desteklemek için bastığı paraları geri alması anlamını taşıyan tahvil alımları belirli periyotlarla sürüyordu ancak bu kez daha önce de paylaşıldığı gibi geri toplama miktarı katlanarak artacak.

    Fed’in tahvil alımlarının bitmesi ile birlikte ileriki dönemde faiz artırımı yapması da beklenenler arasında.

    Jerome Powell

    DOLARIN KADERİNİ POWELL’IN KONUŞMASI BELİRLEYECEK

    Bu beklentilerin dışında alınacak bir kararın, piyasaları dalgalandıracağı bekleniyor. Doların diğer ülkelerein para birimlerine olan baskısının artması ya da yavaşlaması için bu kez faiz kararından çok Powell’ın konuşması öne çıkacak.

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