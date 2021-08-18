Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları bekleniyor

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankasının temmuz ayı toplantı tutanakları ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesi de risk iştahında azalışı beraberinde getirirken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar, ekonomik gidişata yönelik bu belirsizlikleri destekledi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi, dün yüzde 0,3'lük artışla 92,9 seviyelerinden günü tamamlamasının ardından bugün yükselişini sürdürerek 93,1 seviyelerinde dengelendi. Dün risk iştahı azalan yatırımcının tahvil piyasasına yönelimi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,22'nin altına inerek 12 günün en düşük seviyesini gördü. Tahvil faizlerinin bugün nispeten kayıplarını telafi ettiği ve yüzde 1,28 seviyelerinde dengelendiği görülürken, ABD endeks vadelilerinin yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

YURT İÇİNDE TL VARLIKLAR GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU

Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın TL varlıkların güçlü seyrini koruması dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,44 artarak günü 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL paritesi ise dün aşağı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 8,3830 ile iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 8,43 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Bugün ayrıca yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, temmuz ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

21.00 FOMC temmuz ayı toplantı tutanakları