Fed'in temmuz faiz kararı öncesinde altın fiyatları
ensonhaber.com

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı yüzde 5,00-5,25 aralığında bulunuyor.

İki gün üst üste toplanan Fed'in faizi yüzde 25 artırması bekleniyor.

Böylece faizin yüzde 5,25-5,50 bandına çekeceği konuşuluyor.

Bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararının ardından Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle dinlenecek.

Powell ise saat 21.30'da kameraların karşısına geçecek.

Açıklamalarda bundan sonra faiz artırma döngüsünün devam edip etmeyeceğine dair sinyaller aranacak.

Yarımcının odağında

Fed'in kararı döviz, altın, borsa ve kripto paraları yakından ilgilendirdiği için yarımcının odağında yer alıyor.

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi

19-20 Eylül

31 Ekim-1 Kasım

12-13 Aralık

Ons altın: 1973 dolar

Yurt içinde altın fiyatları

Gram altın: 1.709 lira

Çeyrek altın: 2 bin 825 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 512 lira

Tam altın: 11 bin 302 lira

Yarım altın: 5 bin 651 lira