Fed'in temmuz faiz kararı öncesinde altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı yüzde 5,00-5,25 aralığında bulunuyor.
İki gün üst üste toplanan Fed'in faizi yüzde 25 artırması bekleniyor.
Böylece faizin yüzde 5,25-5,50 bandına çekeceği konuşuluyor.
Bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle dinlenecek.
Powell ise saat 21.30'da kameraların karşısına geçecek.
Açıklamalarda bundan sonra faiz artırma döngüsünün devam edip etmeyeceğine dair sinyaller aranacak.
Yarımcının odağında
Fed'in kararı döviz, altın, borsa ve kripto paraları yakından ilgilendirdiği için yarımcının odağında yer alıyor.
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık
Ons altın: 1973 dolar
Yurt içinde altın fiyatları
Gram altın: 1.709 lira
Çeyrek altın: 2 bin 825 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 512 lira
Tam altın: 11 bin 302 lira
Yarım altın: 5 bin 651 lira