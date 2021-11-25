Fed'in varlık alımlarının daha hızlı azaltılması gündeme geldi

Fed'in son FOMC toplantısının tutanakları yayınlanınca, bazı üyelerinin, varlık alımlarının daha hızlı azaltılması gerektiğini düşündüğü sonucu ortaya çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 2-3 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

Fed toplantı tutanakları bazı banka yetkililerinin enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.

ÜYELER ENFLASYON KONUSUNDA ENDİŞELİ

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidilmesinin kararlaştırıldığı son toplantının tutanakları, üyelerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu gösterdi.

FEDERAL FON ORANI İÇİN HEDEF ARALIĞINI BEKLENDİĞİNDEN DAHA ERKEN YÜKSELEBİLİR

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, enflasyonun Komitenin hedefleriyle uyumlu seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Komitenin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fon oranı için hedef aralığını üyelerin halihazırda beklediğinden daha erken yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.

ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtarak yükseldiği yinelenen tutanaklarda, koronavirüs salgını ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, arz kısıtlarının beklenenden daha uzun süre devam etmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

"ENFLASYON 2022'DE AZALACAK"

Ekonominin virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte yavaşlayarak yılın ilk yarısında görülen hızın önemli ölçüde altında kaldığı aktarıldı. Tutanaklarda, üyelerin enflasyon baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürmesini bekledikleri, genel olarak arz ve talep dengesizlikleri azaldıkça enflasyon oranının 2022'de önemli ölçüde azalacağını tahmin etmeye devam ettiği ifade edildi.

POLİTİKA AYARLAMALARINDA "ESNEKLİK" VURGUSU

Fed'in tutanaklarında, "Üyeler, risk yönetimi değerlendirmeleri temelinde uygun politika ayarlamalarını uygulama esnekliğinin sürdürülmesinin, halihazırda oldukça belirsiz ortamda, politika yürütmede yol gösterici bir ilke olması gerektiğini vurguladı." değerlendirmesi yer aldı.