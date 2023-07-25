Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, açıklanacak veri piyasalarca yine de merakla bekleniyor.

AA

Yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı belli olacak.

Küresel piyasalar Fer'in faizi ile birlikte Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediyor.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının atacağı adımlar ile gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler de devam ediyor.

Analistler, hala bazı Fed üyelerinin enflasyonun seviyesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yarınki toplantıdan çıkacak kararların "şahin" politikaların sona erdiği yönünde olmayabileceğini söyledi.

ABD'nin makroekonomik verileri, karışık bir görünüm veriyor

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler, karışık bir görünüm ortaya koymaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, temmuzda hizmet sektörü PMI 52,4 e gerilerken, imalat sanayi PMI 49'a çıkarak beklentileri aşmasına karşın hala 50'nin altında kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Fed, Zürih merkezli banka UBS'ye, haziran ayında satın aldığı Credit Suisse'in Archegos Capital Management ile işlemlerindeki risk yönetimi başarısızlıkları nedeniyle 268,5 milyon dolar para cezası verdi. Fed'den yapılan açıklamada, 2021'de Credit Suisse'in bir yatırım fonu olan Archegos'un temerrüdü nedeniyle yaklaşık 5,5 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 arttı

Altının ons fiyatı, yeni güne yüzde 0,3 artışla 1.961 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarının petrol talebini artırabileceği beklentisiyle şu dakikalarda 82,7 dolarla yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

New York borsasında yükseliş var

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 11. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artışla günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Çin'deki veriler

Geçen hafta Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye dair endişelerin artmasının ardından Çin hükümetinin daha somut adımlar atması gerektiği kanısı oluşmuştu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da artış devam ediyor

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 artışla 6.695,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.807,95 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeks, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi