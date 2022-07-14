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    Fed'in yayınladığı Bej Kitap, resesyonu işaret etti

    Fed'in düzenli olarak yayınladığı Bej Kitap, resesyon tehlikesi sinyali ve talepte yavaşlamayı raporladı.
    • 14.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 09:03
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    Fed'in yayınladığı Bej Kitap, resesyonu işaret etti

    AA'nın haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed),  Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayınladı.

    Ekonomik faaliyetler daha ılımlı bir zeminde ilerliyor

    Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin mayıs ortasından bu yana ılımlı hızda dengeli büyüdüğü belirtildi.

    Talepte yavaşlama belirtileri başladı

    Raporda, birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığının bildirildiği, beş bölgede ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiği kaydedildi.

    Gelecek dönemde talepte daha da yavaşlama bekleniyor

    Yüksek gıda ve benzin fiyatlarının hanehalkının isteğe bağlı gelirini azaltmasından dolayı çoğu bölgede tüketici harcamalarının ılımlı olduğuna işaret edilen raporda, ekonomik büyümenin geleceğine ilişkin görünümün çoğunlukla olumsuz olduğu, gelecek 6 ila 12 ay boyunca talebin daha da zayıflamasının beklendiği bildirildi.

    ABD

    Rapora göre istihdam ılımlı artıyor

    Raporda, istihdamın ise çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda arttığı, iş gücü piyasası koşullarının genel olarak sıkı kalmaya devam ettiği aktarıldı.

    Fiyat artışlarına vurgu yapıldı

    Çoğu bölgenin ücret artışları bildirmeye devam ettiği belirtilen raporda, bazı bölgelerin gelecek 6 ayda ücret artışlarının yüksek seyretmesini beklerken, bazılarının ücret baskılarının bu yıl içinde azalmasını beklediği ifade edildi.
    Raporda, fiyat artışlarına ilişkin, "Tüketimin tüm aşamalarında tüm bölgelerde önemli fiyat artışları rapor edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.


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