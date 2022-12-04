Fethiye ve Marmaris'te güneşli hava sahilleri hareketlendirdi

Türkiye'nin bir kısmı karla kaplanmaya başlamışken bir kısmı da sıcak havasıyla güneşin tadını çıkartanlara olanak sunuyor.

Türkiye'nin güney kıyılarında yaz bitmedi. Ege'nin de güney kısmında hava sıcaklıkları vatandaşların ve turistlerin kıyı şeritlerine akın etmesine neden oluyor.

Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçesinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler denizde yüzüp sahillerde vakit geçirdi.

Hava ve deniz sıcaklığı 21 derece

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.