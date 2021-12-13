Türkiye'de en az harcama yapan turistler arasında olan Ruslar, turizmciler tarafından ikinci sınıf turist olarak görülmeye başlandı.

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından döviz kurlarının yükselmesi, yabancı turistler için Türkiye'de tatili cazip hale getirdi.

Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen turistler, rahat bir şekilde harcama yapabildikleri için Türkiye'deki alışverişlerinden oldukça memnun.

Türkiye'de harcama yapan yabancı turistlerin ortalamasına bakıldığında, Rus turistler alt sıralarda yer alıyor.

Fazla harcama yapmayan Rus turistler, turizimciler tarafından da artık ikinci sınıf turist olarak görülmeye başlandı.

"2 KİŞİ SİMİT YİYOR.. RUS TURİST BU, KALİTEYE BAK"

Bir turizmci, sahilde oturan Rus turistin görüntülerini çekerek, "Bu Rus turistin kalitesi. Bir simidi 2 kişi yiyor. Bedava burada yaşıyor. Bunlardan 100 milyon kişi gelse ne ifade eder? Döviz bırakmadıktan sonra... Rus turist bu. Bu ülkeye gelmesinin mantığı yok. Al sana turist, kaliteye bak." ifadelerini kullandı.

Fethiye'de turizmciler Rus turistlerden memnun değil VİDEO

Paylaşılan görüntüler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Kimi turizmciler görüntüleri desteklerken kimi turizmciler turist düşmanlığının Türkiye turizmine zarar vereceği görüşünde.

Bilindiği üzere Fethiye, İngiliz turistlerin akın ettiği bölgelerden biri.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İngiliz turistlerin Fethiye'ye rahat bir şekilde gelememesi, bölgeyi zor bir durumdan geçirdi.