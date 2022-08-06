Fethiye'nin mavi bayraklı plajını öğrenciler çalıştırıyor

Fethiye'de bulunan Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde hizmet verdiği plaja mavi bayrak verildi.

Meslek Liseleri, verdikleri eğitim doğrultusunda öğrencilerinin uygulamalı çalışmalarını teşvik ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de böyle bir okulun işlettiği, liselilerin çalışarak mesleğe hazırlandığı mavi bayraklı plaj ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçedeki Büyük Samanlık Koyu'nu işletme hakkı 3 yıl önce Kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Fethiye'de mavi bayraklı plaj öğrencilerin okulu oldu - Video

Öğrenciler meslek hayatına hazırlanıyor

Plaj için mavi bayrak başvurusu yapıldı. Onaylanan başvurunun ardından mavi bayrağın dalgalanmaya başladığı plaj, hem bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor hem de burada çalışan öğrenciler meslek hayatına hazırlanıyor.

AA'nın haberine göre, lisenin müdürü Alparslan Selçuk, okulda kaliteli eğitimle turizm sektöründe çalışmak üzere elemanlar yetiştirildiğini söyledi.

Kanalizasyon yoktu arıtma tesisi kuruldu

Bölgede kanalizasyon olmadığı için arıtma tesisi kurduklarını anlatan Selçuk, bundan sonra en büyük hedeflerinin mavi bayrağı dalgalandırmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

"Tercih edilen bir noktayız"

Mavi bayrağın ülke turizmi için çok önemli bir olgu olduğunu dile getiren Selçuk, "Şu anda Türkiye dünyada en çok mavi bayrağı bulunan üçüncü ülke. Plajımızda mavi bayrak dalgalanmasının gururunu tüm personelimizle yaşıyoruz. Misafirlerimizin bizi tercih etmesindeki en önemli etken mavi bayrağın dalgalanması. Sunmuş olduğumuz ucuz, kaliteli hizmet ile tercih edilen bir noktayız. 20 yıllığına bize tahsis edilen plajımızı en iyi şekilde turizmin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye onuştu.

"Kazancımla aileme geçim sağlıyorum"

Plajda çalışan öğrenci Yusuf Büklü, çalıştığı plajda mavi bayrak dalgalanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Büklü, çalışarak kendini geliştirdiğini, kazandığı parayla da ailesine katkı sağladığını belirtti.