Financial Times: İngiltere'yi zorlu günler bekliyor

Ücret artışı isteyen çalışanlar ve enflasyon, İngiltere'de gelecekte yaşanabilecek tabloyu gündeme getirdi.

İngiltere'de son dönemde oluşan ekonomik manzaraya ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunuldu.

Financial Times gazetesi, enflasyonun düşük büyüme ile birleşmesiyle birlikte ülkede zorlu bir sürecin yaklaşmakta olduğunu yazdı.

"İngiltere'de işçi huzursuzluğu"

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ılımlı faiz oranı artışlarının, ekonomik yavaşlamanın ciddiyetini yansıttığına dikkat çekildi.

Haberde, "İngiltere, onlarca yıldır görülmeyen türden bir işçi huzursuzluğuyla boğuşuyor. Bu; demir yollarında, Londra Metrosu ve British Airways'de görülebilir." denildi.

"Sosyal çatışmayı tetikliyor"

Öğretmenlerin ve diğer kamu sektörü çalışanlarının da bu gruba dahil edilebileceği belirtilerek, "Bunun açıklaması net: Beklenmeyen enflasyon, herkesin telafi etmek istediği kayıpları beraberinde getiriyor. Bu da sosyal çatışmayı tetikliyor." tespitine yer verildi.

Ürünlerdeki fiyat artışı

İngiltere'de enerji ve gıda dışındaki malların fiyatının son iki yılda yüzde 8 arttığı ifade edilerek, bu oranın euro bölgesinde sadece yüzde 4,7 olduğu kaydedildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), İngiltere'deki enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 4,7'de kalacağını tahmin ediyor.

"İnsanlar büyük kayıpları telafi etmeye çalışacak"

Aynı haberde ayrıca, "Kaçınılmaz olarak, insanlar yaşam standartlarındaki büyük kayıpları telafi etmeye çalışacak. Bu, daha yüksek ücretler için güçlü bir baskı olacağı anlamına geliyor.

Bu baskı, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini tutturma kabiliyetine veya kararlılığına yönelik artan güven eksikliği ile daha da güçlenecek." denildi.